В правительстве разъяснили сколько домохозяйств коснется переназначение субсидий
Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook .
В этом году автоматическое переназначение субсидий коснется трех миллионов семей. Остальные домохозяйств должны обновить заявление и декларацию о доходах, говорится в сообщении.
Отмечается, что наличная субсидия будет назначена тем семьям, у которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и Укрпочту, те, кто еще не на пенсии - через Ощадбанк.
Семьи, которые по состоянию на май-июнь будут иметь долги за коммуналку, будут переведены на безналичную монетизацию, отмечают в правительстве.
Отмечается, что в мае в управления социальной защиты населения необходимо будет обратиться:
- арендателям жилья
- внутренне перемещенным лицам
- семьям, которым субсидия была назначен не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц
- семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной заработной платы
- семьям, у которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.
Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года. Помощь на отопительный сезон 2019-2020 годов - на основе доходов 1-2 кварталов 2019 года, говорится в сообщении.
- Напомним, 1 января 2019 года вступило в действие постановление Кабмина о предоставлении жилищных субсидий населению в денежной форме. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман отметил, что в марте выплачено около 350 млн грн субсидий.
- 12 марта Ощадбанк начал процесс выплат субсидий в наличной форме тем гражданам, которые не являются пенсионерами и которым субсидия была назначена до 31 декабря 2018 года.
- До этого в Украине уже заработал публичный реестр получателей субсидий, в котором показан размер субсидии за все периоды.
- По словам министра социальной политики Андрея Ревы, монетизация устанавливает цивилизованные отношения в треугольнике "государство-гражданин-производитель услуги".
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