//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В правительстве разъяснили сколько домохозяйств коснется переназначение субсидий

Автоматическое переназначение субсидий в 2019 году будет касаться 3 млн домохозяйств, остальным нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook .

В этом году автоматическое переназначение субсидий коснется трех миллионов семей. Остальные домохозяйств должны обновить заявление и декларацию о доходах, говорится в сообщении.

Отмечается, что наличная субсидия будет назначена тем семьям, у которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и Укрпочту, те, кто еще не на пенсии - через Ощадбанк.

Семьи, которые по состоянию на май-июнь будут иметь долги за коммуналку, будут переведены на безналичную монетизацию, отмечают в правительстве.

Отмечается, что в мае в управления социальной защиты населения необходимо будет обратиться:

- арендателям жилья

- внутренне перемещенным лицам

- семьям, которым субсидия была назначен не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц

- семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной заработной платы

- семьям,  у которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года. Помощь на отопительный сезон 2019-2020 годов - на основе доходов 1-2 кварталов 2019 года, говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать