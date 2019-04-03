В правительстве разъяснили сколько домохозяйств коснется переназначение субсидий

3 апреля, 2019, 15:43

Автоматическое переназначение субсидий в 2019 году будет касаться 3 млн домохозяйств, остальным нужно будет обновить заявление и декларацию о доходах

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина в Facebook .

В этом году автоматическое переназначение субсидий коснется трех миллионов семей. Остальные домохозяйств должны обновить заявление и декларацию о доходах, говорится в сообщении.

Отмечается, что наличная субсидия будет назначена тем семьям, у которых по состоянию на май-июнь не будет задолженности за коммунальные услуги. Пенсионеры будут получать помощь наличными через Пенсионный фонд и Укрпочту, те, кто еще не на пенсии - через Ощадбанк.

Семьи, которые по состоянию на май-июнь будут иметь долги за коммуналку, будут переведены на безналичную монетизацию, отмечают в правительстве.

Отмечается, что в мае в управления социальной защиты населения необходимо будет обратиться:

- арендателям жилья

- внутренне перемещенным лицам

- семьям, которым субсидия была назначен не на всех зарегистрированных, а фактически проживающих в квартире лиц

- семьям, где есть неработающие люди трудоспособного возраста, у которых либо отсутствуют доходы, либо они меньше минимальной заработной платы

- семьям, у которых произошли изменения в составе семьи в течение последнего года.

Летнюю субсидию будут рассчитывать на основе доходов граждан, полученных в 3-4 кварталах 2018 года. Помощь на отопительный сезон 2019-2020 годов - на основе доходов 1-2 кварталов 2019 года, говорится в сообщении.