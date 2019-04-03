В правительстве придумали, как развивать горные территории к 2027 году

"Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области - это почти 60 тыс. кв. км, 715 горных населенных пунктов, - 94% - села, это почти 978 тыс. жителей. Развитие человеческого потенциала - конечная цель нашей концепции ", - пояснил Зубко.

Также он отметил, что ключевая задача программы - превратить горные территории на успешные и инвестиционно привлекательны.

"Мы предлагаем новые подходы к развитию инфраструктуры, медицины, туризма, начала новых производств, создание рабочих мест, усиление экономического сотрудничества и образовательного направления, повышение транспортной и информационной доступности, активизации межрегионального и трансграничного сотрудничества. Такая маршрутная карта, которая заложена в Концепции, приблизит выполнения стратегии ЕС по Карпатского региона и даст толчок вывести горные районы на качественно новый уровень ", - добавил министр.

Концепция содержит 4 основных приоритета: