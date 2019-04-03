//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В правительстве придумали, как развивать горные территории к 2027 году


фото: kmu.gov.ua
Кабинет министров Украины утвердил Концепцию развития горных территорий украинских Карпат на 2019-2027
Об этом сообщил вице-премьер-министр министр регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Геннадий Зубко .

"Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская и Черновицкая области - это почти 60 тыс. кв. км, 715 горных населенных пунктов, - 94% - села, это почти 978 тыс. жителей. Развитие человеческого потенциала - конечная цель нашей концепции ", - пояснил Зубко.

Также он отметил, что ключевая задача программы - превратить горные территории на успешные и инвестиционно привлекательны.

"Мы предлагаем новые подходы к развитию инфраструктуры, медицины, туризма, начала новых производств, создание рабочих мест, усиление экономического сотрудничества и образовательного направления, повышение транспортной и информационной доступности, активизации межрегионального и трансграничного сотрудничества. Такая маршрутная карта, которая заложена в Концепции, приблизит выполнения стратегии ЕС по Карпатского региона и даст толчок вывести горные районы на качественно новый уровень ", - добавил министр.

Концепция содержит 4 основных приоритета:

  • формирования конкурентной экономики горных территорий;

  • развитие транспортной, производственной и социальной инфраструктуры;

  • развитие туристического потенциала;

  • обеспечение экологической безопасности.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать