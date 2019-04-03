В отчетах 15 политических партий нашли нарушения

3 апреля, 2019, 15:26

Национальное агентство по предупреждению коррупции нашло нарушения в отчетах 15 политических партий

Об этом сообщает пресс-служба Назка.

Агентство утвердило еще 51 заключение по результатам анализа отчетов партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2018 года.

"Выводы относительно таких политических партий, как" Национально-демократическое объединение "Украина", "5.10", "Украинская партия чести, борьбы с коррупцией и организованной преступностью", "Новое действие", "Солидарность правых сил", "Единый центр "," Меритократическая партия Украины "," Рядом "," Крестьянская партия Украины "," Социал-демократическая партия Украины (объединенная) "," партия Наталии Королевской "Украина - вперед!", "За права человека", "Всеукраинское объединения "Мир", "Аграрная партия Украины", "Основа", содержащие информацию о выявленных нарушениях ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что речь идет о нарушении порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку партии, за что предусмотрена ответственность по статьям 212-21, 212-15 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Всего за IV квартал 2018 году в Национальное агентство поступили 276 отчетов политических партий об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера", - добавили в агентстве.