В Одессе произошел взрыв, от которого перевернуло авто и повредило рельсы
Об этом сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции Одесской области.
Происшествие произошло около 13:30 по улице Фонтанская дорога, 55. По предварительным данным, взрыв произошел в припаркованном автомобиле BMW. В результате иномарку отбросило на трамвайные пути. Взрыв также привел к разрушению дорожного полотна.
"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавших нет. Движение трамваев парализовано. Патрульные осуществляют отвод транспорта", - сообщили в управлении.
Причина происшествия устанавливается. На месте также работают представители соответствующих ведомств, в частности, газовики.
Как рассказали местному изданию "Думская" в пресс-службе ГУНП, взрывного устройства не было.
Водитель BMW, который в момент взрыва находился в припаркованной машине, говорит, что ощущался едкий запах газа.
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