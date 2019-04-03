В Одессе произошел взрыв, от которого перевернуло авто и повредило рельсы

3 апреля, 2019, 15:45

В Одессе в результате взрыва повреждены иномарка и трамвайные пути

Об этом сообщили УНИАН в управлении патрульной полиции Одесской области.

Происшествие произошло около 13:30 по улице Фонтанская дорога, 55. По предварительным данным, взрыв произошел в припаркованном автомобиле BMW. В результате иномарку отбросило на трамвайные пути. Взрыв также привел к разрушению дорожного полотна.

"На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Пострадавших нет. Движение трамваев парализовано. Патрульные осуществляют отвод транспорта", - сообщили в управлении.

Причина происшествия устанавливается. На месте также работают представители соответствующих ведомств, в частности, газовики.

Как рассказали местному изданию "Думская" в пресс-службе ГУНП, взрывного устройства не было.

Водитель BMW, который в момент взрыва находился в припаркованной машине, говорит, что ощущался едкий запах газа.

