В ОБСЕ обеспокоены агитацией Луценко за Порошенко

3 апреля, 2019, 20:35

Агитация генпрокурора Юрия Луценко за Петра Порошенко дает повод сомневаться в независимости ведомства

Об этом говорится в докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, передает Громадське.

"Непосредственная поддержка генпрокурором действующего президента вопреки законодательству вызывает беспокойство. Согласно сообщениям собеседников БДИПЧ ОБСЕ и публикаций СМИ, генпрокурор посетил мероприятие в рамках предвыборной программы главы государства и делал заявления, в частности на странице в Facebook, которые заставляют сомневаться в независимости ведомства", - отметили наблюдатели.

Также отмечается, что Порошенко использовал заседания Совета регионального развития, созданного им в 2015 году, для агитации в разных областях Украины.