//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В ОБСЕ обеспокоены агитацией Луценко за Порошенко

Агитация генпрокурора Юрия Луценко за Петра Порошенко дает повод сомневаться в независимости ведомства

Об этом говорится в докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, передает Громадське.

"Непосредственная поддержка генпрокурором действующего президента вопреки законодательству вызывает беспокойство. Согласно сообщениям собеседников БДИПЧ ОБСЕ и публикаций СМИ, генпрокурор посетил мероприятие в рамках предвыборной программы главы государства и делал заявления, в частности на странице в Facebook, которые заставляют сомневаться в независимости ведомства", - отметили наблюдатели.

Также отмечается, что Порошенко использовал заседания Совета регионального развития, созданного им в 2015 году, для агитации в разных областях Украины.

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать