В ОБСЕ обеспокоены агитацией Луценко за Порошенко
3 апреля, 2019, 20:35
Агитация генпрокурора Юрия Луценко за Петра Порошенко дает повод сомневаться в независимости ведомства
Об этом говорится в докладе Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, передает Громадське.
"Непосредственная поддержка генпрокурором действующего президента вопреки законодательству вызывает беспокойство. Согласно сообщениям собеседников БДИПЧ ОБСЕ и публикаций СМИ, генпрокурор посетил мероприятие в рамках предвыборной программы главы государства и делал заявления, в частности на странице в Facebook, которые заставляют сомневаться в независимости ведомства", - отметили наблюдатели.
Также отмечается, что Порошенко использовал заседания Совета регионального развития, созданного им в 2015 году, для агитации в разных областях Украины.
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