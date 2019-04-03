В Николаеве "декоммунизировали" хлеб
3 апреля, 2019, 18:17
Николаевский хлебозавод № 1 сменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий"
Об этом местному изданию " Новости Н " сообщили на хлебозаводе.
"Сейчас хлеб называется "Галицкий". Нам рекомендовал первый заместитель председателя Николаевской ОГА господин Бонь. На основании закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". В частности, они расписали, что Стаханов Алексей Григорьевич, основатель сектора социалистического соревнования... они нам целое письмо прислали по этому поводу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что новое название бывшего "Стахановского" хлеба придумали сотрудники завода.
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