В Николаеве "декоммунизировали" хлеб

3 апреля, 2019, 18:17

Николаевский хлебозавод № 1 сменил название хлеба "Стахановский" на "Галицкий"

Об этом местному изданию " Новости Н " сообщили на хлебозаводе.

"Сейчас хлеб называется "Галицкий". Нам рекомендовал первый заместитель председателя Николаевской ОГА господин Бонь. На основании закона Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики". В частности, они расписали, что Стаханов Алексей Григорьевич, основатель сектора социалистического соревнования... они нам целое письмо прислали по этому поводу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новое название бывшего "Стахановского" хлеба придумали сотрудники завода.