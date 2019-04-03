В Нигерии в плен захватили украинских моряков
3 апреля, 2019, 13:19
Нигерийские пираты захватили в плен четырех членов экипажа судна, среди них - украинцы
Об этом сообщает Морской информационный центр в Facebook.
Отмечается, что 30 марта 2019 группа вооруженных нигерийских пиратов проникла на борт контейнеровоза Contship Oak (принадлежит греческой компании Contships), стоящий на якоре Дуала (Гвинейский залив), забрала все ценные вещи, взяла в заложники четырех членов экипажа и увезла их в неизвестном направлении.
В Морской информационный центр поступило обращение от родственников одного из украинских моряков, которые сообщили, что среди заложников есть украинцы.
Морской информационный центр передал информацию в МИД Украины и к консулу Украины в Нигерии.
По состоянию на 2 апреля 2019 года, судно ошвартовано в порту Дуала.
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