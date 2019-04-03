В НАТО заявили, что Россия не осуществила ни одного шага для восстановления ракетного договора

3 апреля, 2019, 21:45

Россия не осуществила ни единого шага для возвращения к восстановлению соблюдения Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности

Об этом сказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг, передает УНИАН .

"Россия разместила новые ракеты в Европе. Они мобильны, их трудно обнаружить, имеют ядерный потенциал, оставляют ограниченное время на предупреждение и уменьшают порог для применения ядерных вооружений в вооруженном конфликте", - отметил Столтенберг.

Он призвал Россию восстановить соблюдение договора.

"Позиция НАТО объединенная и четкая: Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Нет новых американских ракет в Европе, но там новые российские ракеты. Я продолжаю призывать Россию восстановить соблюдения этого договора. Но пока Россия не осуществила шагов, чтобы сделать это, и время бежит", - подчеркнул он.

"Мы не хотим новой гонки вооружений, мы не хотим новой холодной войны, но мы не должны быть легковерными", - сказал он.