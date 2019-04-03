В НАТО заявили, что Россия не осуществила ни одного шага для восстановления ракетного договора
Об этом сказал генеральный секретарь Организации Североатлантического договора Йенс Столтенберг, передает УНИАН .
"Россия разместила новые ракеты в Европе. Они мобильны, их трудно обнаружить, имеют ядерный потенциал, оставляют ограниченное время на предупреждение и уменьшают порог для применения ядерных вооружений в вооруженном конфликте", - отметил Столтенберг.
Он призвал Россию восстановить соблюдение договора.
"Позиция НАТО объединенная и четкая: Россия нарушает Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности. Нет новых американских ракет в Европе, но там новые российские ракеты. Я продолжаю призывать Россию восстановить соблюдения этого договора. Но пока Россия не осуществила шагов, чтобы сделать это, и время бежит", - подчеркнул он.
"Мы не хотим новой гонки вооружений, мы не хотим новой холодной войны, но мы не должны быть легковерными", - сказал он.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что США разработают военные варианты ответа на нарушение Москвой Договора о ракетах средней и меньшей дальности.
- НАТО поддержало выход США из ракетного договора и возложило ответственность на РФ.
- 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ "О приостановлении РФ выполнения договора между Союзом Советских Социалистических Республик и США о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности".
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-