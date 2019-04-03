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В Минобороны заявили, что в определенном аспекте Украина уже является членом НАТО

В вопросе приобретения тыловой номенклатуры для армии Украины уже имеет возможности на уровне стран НАТО благодаря подписанию соответствующего соглашения с Агентством НАТО по поддержке и снабжению (NSPA)

Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Олег Шевчук, передает ТижденьМатеріали.

"Минобороны подписало соглашение с Агентством НАТО по поддержке и снабжению (NSPA) об установлении отношений в сфере купли-продажи в поддержку несистемных брокерских услуг для ВСУ. Это диверсифицировало источники материально-технического обеспечения армии, нивелируя зависимость от российского ОПК. Мы можем использовать этот механизм для приобретения тыловой номенклатуры на уровне со странами НАТО. И в этом аспекте, можно так сказать, мы уже являемся членом Альянса, потому что нам предоставили прямой доступ к Агентству", - сказал Шевчук.

Заместитель министра обороны добавил, что в Украине уже есть специалисты, которые прошли обучение по использованию базы данных Агентства и имеют рабочие места, подключенные к ней.

"Так можно проводить закупки номенклатуры НАТО: вещевое имущество, снаряжение, палатки, медикаменты и др. И это позволяет открыть украинским производителям доступ через NSPA к поставкам странам НАТО. И именно это является предметом переговоров с руководством агентства о том, как наши производители будут получать соответствующие сертификаты, чтобы выйти на этот рынок. Это площадка и модель практической инкорпорации и взаимодействия с НАТО", - рассказал Шевчук.

  • Напомним, ранее постпред США при НАТО Кей Бейли Гатчисон заявила, что Альянс готовит пакет мер для обеспечения прохода украинских кораблей через Керченский пролив.
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