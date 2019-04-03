В МИД Украины отреагировали на захват моряков нигерийскими пиратами
3 апреля, 2019, 16:24
Министерство иностранных дел Украины принимает меры по освобождению украинских моряков из плена нигерийских пиратов
Об этом РБК-Украина сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.
"МИД принимает меры в указанной чрезвычайной ситуации в соответствии с определенными полномочиями. В то же время, публичные комментарии по делу на этом этапе не способствуют быстрому решению проблемы. Они были бы более эффективными после ее решения", - сообщил Кирилич.
- Ранее сообщалось, что нигерийские пираты захватили в плен четырех членов экипажа судна, среди них - украинцы.
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