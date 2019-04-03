В МИД Украины отреагировали на захват моряков нигерийскими пиратами

3 апреля, 2019, 16:24

Министерство иностранных дел Украины принимает меры по освобождению украинских моряков из плена нигерийских пиратов

Об этом РБК-Украина сообщил заместитель директора департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич.

"МИД принимает меры в указанной чрезвычайной ситуации в соответствии с определенными полномочиями. В то же время, публичные комментарии по делу на этом этапе не способствуют быстрому решению проблемы. Они были бы более эффективными после ее решения", - сообщил Кирилич.