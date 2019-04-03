В Киеве при столкновении с другой машиной полностью сгорел Porsche
Об этом сообщают Вартови.Еспресо.
Водитель Chevrolet Aveo, убедившись в зеркале заднего вида, что транспорт отсутствует, пытался повернуть со второго ряда на улицу Чешскую. В это время на полосе общественного транспорта с бешеной скоростью в правый бок седана врезался Porsche Cayenne. После столкновения кроссовер перевернулся, чуть не свалившись в подземный переход, и загорелся.
В Chevrolet на момент столкновения находилась семья: муж, жена и двое малолетних детей. Во внедорожнике же находилась компания из 4-х человек, водитель Porsche после столкновения скрылся в неизвестном направлении.
В этом жуткой ДТП пострадал только пассажир Porsche, который и был госпитализирован.
Пострадавших могло бы быть больше, если бы в это время подземным переходом воспользовались пешеходы, ведь в результате наезда на ограждение подземного перехода на лестницу упало несколько плит.
На месте инцидента работали спасатели ГСЧС, полицейские и врачи.
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