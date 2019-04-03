3 апреля, 2019, 21:36

В Печерском районе столицы, на бульваре Дружбы народов, произошло ДТП с возгоранием

Об этом сообщают Вартови.Еспресо.

Водитель Chevrolet Aveo, убедившись в зеркале заднего вида, что транспорт отсутствует, пытался повернуть со второго ряда на улицу Чешскую. В это время на полосе общественного транспорта с бешеной скоростью в правый бок седана врезался Porsche Cayenne. После столкновения кроссовер перевернулся, чуть не свалившись в подземный переход, и загорелся.

В Chevrolet на момент столкновения находилась семья: муж, жена и двое малолетних детей. Во внедорожнике же находилась компания из 4-х человек, водитель Porsche после столкновения скрылся в неизвестном направлении.

В этом жуткой ДТП пострадал только пассажир Porsche, который и был госпитализирован.

Пострадавших могло бы быть больше, если бы в это время подземным переходом воспользовались пешеходы, ведь в результате наезда на ограждение подземного перехода на лестницу упало несколько плит.

На месте инцидента работали спасатели ГСЧС, полицейские и врачи.