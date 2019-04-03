В Киеве состоится художественный форум с участием звезд мировой скульптуры

3 апреля, 2019, 07:50

12 апреля в Центре современного искусства М17 состоится открытие скульптурного проекта "Реформируя пространство"

В рамках проекта будут представлены работы известных украинских художников Назара Билыка, Алексея Золотарева, Сергея Петлюка и звезды мировой скульптуры Жауме Пленcы, работы которого представлены во всем мире: в центре Помпиду в Париже, галерее Tate в Ливерпуле, музеи современного искусства в Нью-Йорке и других.

«Проект« Реформируя пространство » имеет целью с помощью современного искусства скульптуры и инсталляции показать то, как художники видят сегодня реформы в пространстве, что их окружает, - отмечает куратор проекта Екатерина Рай. - Речь не только о территории города, в котором они находятся, а и о пространстве метафизический, личностный, пространство между человеком и природой, человеком и вселенной. Художники исследуют то, как влияют политические, геополитические, культурные, социальные изменения на общую мировую динамику ».

Кроме выставки, в течение нескольких дней пройдет международный форум, на котором будут проходить встречи и лекции с ведущими мировыми экспертами в области скульптуры. Спикерами выступят:

- руководитель кураторской программы Йоркширского скульптурного парка докторша философии Хелен Фиби

- независимая куратор, который сотрудничает с фондом Марио Мерца в Турине, Лиза Парола

- директор лондонского скульптурного проекта «Скульптура в городе» Стелла Ионау

Все для того, чтобы украинские художники и посетители форума имели возможность больше узнать о мировом искусстве, увидеть произведения современной скульптуры, а также обменялись опытом и вместе улучшали городское пространство Киева с помощью скульптуры.

«Мы хотим, чтобы об украинских художников чаще говорили на международной арене. Мы хотим наладить взаимодействие публичного пространства и скульптуры, - говорит директор центра современного искусства М17 Наталья Шпитковсская. - Поэтому мы организуем скульптурный форум, на который пригласили звезду мировой скульптуры Жауме Пленcу и ведущих экспертов в области скульптуры и архитектуры, чтобы они ознакомились с современным украинским искусством и с нашим городом, чтобы почувствовали его, поняли и помогали нам его развивать. Ведь поддержка межкультурных диалогов и культурной дипломатии - это путь к формированию европейского общества и улучшения окружающего пространства ».

Во время выставки будут проходить различные встречи, лекции, мастер-классы на темы скульптуры и городского пространства.

Открытие выставки и форума 12 апреля в 19:00. Вход по приглашениям или аккредитации.

Форум будет проходить 13 апреля. Адрес: Центр современного искусства М17, ул. Антоновича, 102-104.

Проект реализуется при поддержке Adamovskiy Foundation.

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