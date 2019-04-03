В Киеве появилась незаконная скрытая реклама сигарет

3 апреля, 2019, 09:15

Заказчикам и исполнителям скрытой рекламы сигарет "Марвел" угрожают крупные штрафы – до 35 тыс. гривень за каждое место незаконной рекламы

В столице появилась незаконная реклама сигарет "Марвел". Хотя на билбордах нет изображения сигарет, но есть название бренда, а также слоган, под которым продаются сигареты "Свій для кожного".

- Здесь есть признаки нарушения законодательства о рекламе. Согласно ст. 22 Закона "О рекламе" запрещена внешняя реклама табачных изделий, знаков для товаров и услуг, других объектов права интеллектуальной собственности, под которыми выпускаются табачные изделия, - объясняет глава отдела контроля за рекламой и соблюдением антитабачного законодательства Государственной службы по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей Олег Кобельков.

Также в Госпотребслужбе обратили внимание на акции с раздачей подарков (зажигалок) при покупке данного бренда сигарет. По оценке госоргана, такие акции также незаконны.

С этим согласен и генеральный директор Директората общественного здоровья Министерства здравоохранения Андрей Скипальский.

- Нужно уже сообщать о таких фактах незаконной рекламы в Госпотребслужбу. За данные нарушения предусмотрены довольно серьезные санкции – за каждое место незаконной рекламы – около 35 тысяч гривень штрафа, – напоминает Андрей Скипальский.

По мнению Константина Красовского, эксперта по контролю над табаком, данные действия напрямую нарушают ст. 16 закона о защите населения от табачного дыма, которым запрещены и реклама табачных изделий, и любые акции по стимулированию их продажи.

- Проблема еще в том, что эти сигареты производит табачная фабрика в городке Винники, возле Львова. Я в свое время делал расследование по данной фабрике. И оказалось, что фабрика одна, но юридических лиц у нее много. И в результате, когда составляется протокол о нарушении, оказывается, что нарушителя уже юридически не существует, а фабрикой уже владеет другая компания, – объясняет схему Константин Красовский.

Эксперт отмечает, что эта фабрика уже давно славится тем, что использует все возможные способы нарушения законодательства.

- К примеру, они занижают цены так, что если платить все налоги, то предприятие будет работать в убыток. Сейчас с пачки сигарет платится минимум 18 грн акциза и 3 грн НДС. Но у них сигареты стоят менее 21 гривни. Т.е. они явно нашли способ не платить акциз или другие налоги, – уверен Константин Красовский.

Напомним, ранее Львовскую (Винниковскую) табачную фабрику обвиняли в махинациях с использованием акцизных марок для сигарил, которые наносились на более дорогие сигареты, с продажей в Украине сигарет, предназначенных якобы для магизинов дьюти-фри.

А глава Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль называл Львовскую (Винниковскую) табачную фабрику главным поставщиком табачной контрабанды из Украины в страны Евросоюза.