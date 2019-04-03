В Киеве на воду спустили бронированный артиллерийский катер "Гюрза-М"
3 апреля, 2019, 13:55
На заводе "Кузница на Рыбацком" спустили на воду очередной малый бронированный артиллерийский катер проекта 58155 "Гюрзма-М" для ВМС ВС Украины
Об этом сообщает пресс-служба ВМС ВСУ в Facebook.
Отмечается, что в ближайшее время новая "Гюрза" отправится своим ходом в Одессу, где будет проходить испытания.
В 2019 году ВМС ВСУ получит от "Кузни" еще три катера: еще одну "Гюрза" и два десантно-штурмовых "Кентавра".
Кроме того, сейчас на заводе достраивают разведывательный корабль, представляющий собой глубокую модернизацию с перепрофилированием среднего морозильного траулера проекта 502ЕМ.
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