В Крыму оккупанты придумали "делегацию из Китая", чтобы сделать полуостров привлекательным для иностранцев

3 апреля, 2019, 17:43

Оккупационные власти на полуострове распространила фейк о якобы посещении Крыма многочисленными "международными делегациями" в нарушение режима санкций и законодательства Украины

Об этом сообщает пресс-служба представительства президента Украины в АРК.

Отмечается, что это сделали с целью распространения пропаганды о якобы отсутствии международной изоляции полуострова и его привлекательности для иностранцев.

Так, в марте этого года в ряде российских и крымских СМИ появилась информация о том, что 8-10 марта в "Международном центре "Артек" находилась делегация граждан Китая во главе с "начальником управления международных обменов Чженчжоуського университета Чжоу То", который объявил о планах приезда летом 2019 года детей и молодежи из Китая в "Артек" для отдыха и изучения русского языка.

В то же время, согласно официальноу письму посольства Украины в Китайской Народной Республике (КНР) и руководителя Управления международного сотрудничества и обменов Чженчжоуського университета Лю Цзяньхуа, упомянутый в сообщениях пропагандистских СМИ гражданин КНР Чжоу То не является руководителем указанного управления, ни даже сотрудником Чженчжоуського университета. Следовательно, Чжоу То не может представлять университет или делать заявления от имени этого учреждения.

Также господин Лю Цзяньхуа утверждает, что его университет выполняет указания МИД КНР относительно уважения территориальной целостности Украины и придерживается официальной позиции Китая по этому вопросу.

"Таким образом, широко растиражированные российскими СМИ сообщения о посещении "Артека" представителем Чженчжоуського университета, а также сотрудничество этого учебного заведения КНР с "международным детским центром" является очередной фантазией оккупационной власти", - добавили в представительстве президента.