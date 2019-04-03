В команде Гвоздика обвинили соперника в симуляции травмы

3 апреля, 2019, 14:11

Менеджер Александра Гвоздика Эгис Климас заявил, что соперник украинского боксера француз Дуду Нгумбу мог симулировать травму

Об этом Климас заявил в интервью BoxingTalk .

"Только Гвоздик понял, что ему нужно делать с этим парнем и нажал, как тот сразу же вышел из боя. И заявил, что у него травма. Я не знаю точно, может так оно и было. А может и симуляция. Я просматривал эпизод , но ничего такого не увидел. он упал на ровном месте. Предполагаю, что он просто не хотел продолжать бой ", - сказал Климас.

31 марта, украинский боксер Александр Гвоздик защитил титул чемпиона мира WBC в полутяжелом весе в поединке против француза Дуду Нгумбу, соперник отказался продолжать бой в пятом раунде, сославшись на травму.

Экс-чемпион мира в полутяжелом весе американец Андре Уорд раскритиковал Украинский Александра Гвоздика по невыразительный бой с французом Дуду Нгумбу.

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