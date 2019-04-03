В Херсонской области из автомата расстреляли автомобили
3 апреля, 2019, 17:19
В Херсонской области, в селе Ченгар Генического района возле одного из аграрных предприятий произошла стрельба
Об этом сообщает пресс-служба полиции области.
"В Единый центр 102 полиции Херсонской области поступило сообщение, что вблизи территории агропредприятия в с. Ченгар Генического района произошла стрельба. Полицейские предварительно установили, что событие произошло с участием представителей двух сторон конфликтной ситуации, сложившейся вокруг одного из сельхозпредприятий в районе", - говорится в сообщении.
В полиции отметили, что на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.
Местные СМИ сообщают, что из автомата расстреляли три автомобиля охраны частного агропредприятия.
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