В Госавиаслужбе объяснили разрешение Бойко и Медведчуку на полет в РФ
Об этом рассказал начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Госавиаслужбы Игорь Зелинский, передает " Укринформ".
"Решая вопрос о предоставлении разрешений на выполнение соответствующих полетов работники Госавиаслужбы действовали исключительно в пределах компетенции и на основании нормативно-правовых актов, регламентирующих соответствующие процедуры", - сказал он.
Он напомнил, что в Украине действует запрет на использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения в соответствии с международными договорами возложена на Украину.
А также на все виды прямых и транзитных полетов через указанное воздушное пространство для авиакомпаний РФ и воздушных судов, зарегистрированных в реестрах Российской Федерации (ранее в "Оппозиционной платформе" утверждали, что самолет Медведчука имеет регистрацию Арубы (Нидерланды), - ред.)
Кроме того Зелинский добавил, что Госавиаслужба сотрудничает с территориальным управлением Государственного бюро расследований в Киеве по расследованию полета в Москву Бойко и Медведчука.
- Напомним, что правительство запретило перелеты между Украиной и РФ всем воздушным судам. Но исключения лишь для рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных организаций(ООН, Красный Крест и ОБСЕ).
- 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
- В ГПСУ отметили, что Бойко и Медведчук пересекли границу, потому что у них нет ограничений на выезд.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с Россией, и отметил, что Бойко и Медведчук нарушили законодательство Украины.
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