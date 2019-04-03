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В Госавиаслужбе объяснили разрешение Бойко и Медведчуку на полет в РФ


фото: abc.net
Работники Госавиаслужбы действовали исключительно в рамках своей компетенции, когда предоставляли разрешение на вылет в Москву нардепу Юрию Бойко и главе "Оппозиционной платформы - За жизнь" и куму президента РФ Виктору Медведчуку

Об этом рассказал начальник отдела информационно-аналитического обеспечения Госавиаслужбы Игорь Зелинский, передает " Укринформ".

"Решая вопрос о предоставлении разрешений на выполнение соответствующих полетов работники Госавиаслужбы действовали исключительно в пределах компетенции и на основании нормативно-правовых актов, регламентирующих соответствующие процедуры", - сказал он.

Он напомнил, что в Украине действует запрет на использование воздушного пространства Украины и воздушного пространства над открытым морем, где ответственность за обслуживание воздушного движения в соответствии с международными договорами возложена на Украину.

А также на все виды прямых и транзитных полетов через указанное воздушное пространство для авиакомпаний РФ и воздушных судов, зарегистрированных в реестрах Российской Федерации (ранее в "Оппозиционной платформе" утверждали, что самолет Медведчука имеет регистрацию Арубы (Нидерланды), - ред.)

Кроме того Зелинский добавил, что Госавиаслужба сотрудничает с территориальным управлением Государственного бюро расследований в Киеве по расследованию полета в Москву Бойко и Медведчука.

  • Напомним, что правительство запретило перелеты между Украиной и РФ всем воздушным судам. Но исключения лишь для рейсов, необходимых для обеспечения миссий международных организаций(ООН, Красный Крест и ОБСЕ).
  • 22 марта кандидат в президенты Юрий Бойко и председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук летали в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
  • В ГПСУ отметили, что Бойко и Медведчук пересекли границу, потому что у них нет ограничений на выезд.
  • Министр внутренних дел Арсен Аваков напомнил, что украинское законодательство запрещает авиационное сообщение с Россией, и отметил, что Бойко и Медведчук нарушили законодательство Украины.
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