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В Германии задержали ученика, который готовил массовое убийство в школе


фото: REUTERS
Полиция немецкого города Фленсбург задержала школьника, который, похоже, готовил массовое убийство в своем учебном заведении
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Flensburger Tageblatt.

«В Фленсбурге арестован 17-летний ученик, объявил в чате, чтобы собирается убить несколько человек», - говорится в сообщении.

Полиция получила предупреждение накануне, когда в чате появилась угроза убить несколько человек в школе. В среду утром в школе было устроено проверку на входе. В арестованного школьника нашли несколько ножей.

Подозрения против него начали подтверждаться уже после начальных расследований.

Стало известно также, что арестован школьник - немец.

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