В Германии задержали ученика, который готовил массовое убийство в школе

«В Фленсбурге арестован 17-летний ученик, объявил в чате, чтобы собирается убить несколько человек», - говорится в сообщении.

Полиция получила предупреждение накануне, когда в чате появилась угроза убить несколько человек в школе. В среду утром в школе было устроено проверку на входе. В арестованного школьника нашли несколько ножей.

Подозрения против него начали подтверждаться уже после начальных расследований.

Стало известно также, что арестован школьник - немец.