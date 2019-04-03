В Германии задержали ученика, который готовил массовое убийство в школе
3 апреля, 2019, 13:52
Полиция немецкого города Фленсбург задержала школьника, который, похоже, готовил массовое убийство в своем учебном заведении
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Flensburger Tageblatt.
«В Фленсбурге арестован 17-летний ученик, объявил в чате, чтобы собирается убить несколько человек», - говорится в сообщении.
Полиция получила предупреждение накануне, когда в чате появилась угроза убить несколько человек в школе. В среду утром в школе было устроено проверку на входе. В арестованного школьника нашли несколько ножей.
Подозрения против него начали подтверждаться уже после начальных расследований.
Стало известно также, что арестован школьник - немец.
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