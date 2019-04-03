В Германии за поддержку боевиков Донбасса будут лишать гражданства ФРГ
Об этом сообщает DW.
Правительство ФРГ одобрило предложение министра внутренних дел лишать немецкого паспорта совершеннолетних немцев с двойным гражданством за установленное в суде участие в боевых операциях за рубежом в составе террористических группировок, говорится в сообщении.
Отмечается, что инициатива немецкого МВД направлена в первую очередь на то, чтобы остановить жителей Германии с двойным гражданством, которые собираются отправиться в Сирию, чтобы влиться в ряды боевиков "Исламского государства". Но речь может идти не только об этой террористической группировке.
Лишать немецкого гражданства лиц, если в суде будет доказано, что они принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР", отмечает издание.
Отмечается, что в проекте поправки в соответствующий закон понятие "террористической группировки" сформулировано достаточно широко.
"Оно включает военизированные вооруженные формирования, которые имеют целью в нарушение международного права насильно ликвидировать структуры иностранного государства и создать вместо них новые государственные или квазигосударственные структуры", - подчеркнул представитель МВД Германии Зерен Шмидт.
- Напомним, Президент Украины Петр Порошенко на Всемирном экономическом форуме в Давосе провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Она резко осудила агрессию России в черном и Азовском морях.
- Министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа не собирается менять мировой порядок в угоду Москве и осуждает оккупацию Донбасса и аннексию Крыма.
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