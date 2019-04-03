В Германии за поддержку боевиков Донбасса будут лишать гражданства ФРГ

3 апреля, 2019, 20:04

Жителей Германии с двойным гражданством будут лишать немецкого за участие в операциях за рубежом на стороне террористических группировок, в которые зачислены и сепаратисты на востоке Украины

Об этом сообщает DW.



Правительство ФРГ одобрило предложение министра внутренних дел лишать немецкого паспорта совершеннолетних немцев с двойным гражданством за установленное в суде участие в боевых операциях за рубежом в составе террористических группировок, говорится в сообщении.

Отмечается, что инициатива немецкого МВД направлена ​​в первую очередь на то, чтобы остановить жителей Германии с двойным гражданством, которые собираются отправиться в Сирию, чтобы влиться в ряды боевиков "Исламского государства". Но речь может идти не только об этой террористической группировке.

Лишать немецкого гражданства лиц, если в суде будет доказано, что они принимали участие в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков "ДНР" и "ЛНР", отмечает издание.

Отмечается, что в проекте поправки в соответствующий закон понятие "террористической группировки" сформулировано достаточно широко.

"Оно включает военизированные вооруженные формирования, которые имеют целью в нарушение международного права насильно ликвидировать структуры иностранного государства и создать вместо них новые государственные или квазигосударственные структуры", - подчеркнул представитель МВД Германии Зерен Шмидт.