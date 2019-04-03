В Дарницком суде Киева за два года подделали 22 дела о недвижимости - СМИ

3 апреля, 2019, 17:36

Руководитель аппарата Дарницкого райсуда Киева в период с 2015 по 2017 год подделал 22 судебных решения, касающихся недвижимости

Об этом сообщает платформа Опендатабот .

Чиновник Дарницкого районного суда вносил в реальное архивное дело, опубликованное в Едином реестре судебных решений, новую информацию, не касавшуюся этого судебного решения, говорится в сообщении. Например, в оригинале это былоудебное дело об административном нарушении, а к нему добавляли документы о споре между двумя физическими лицами по недвижимости.

Сообщается, что на основе этих решений государственные регистраторы имели основания для перерегистрации недвижимости. Таким образом руководитель аппарата суда за два года подделал менее 22 судебных решения. Своими действиями он создал возможность для мошеннических действий, которые обходились жертвам в миллионы гривен.

В января 2019 года руководитель аппарата был осужден и приговорен к штрафу в размере 17 тыс. грн за незаконное вмешательство в работу автоматизированной системы документооборота суда и использование заведомо поддельных документов, говорится в сообщении.