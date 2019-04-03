В Чернобыльской зоне спасатели потушили пожар
Об этом сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
2 апреля в Чернобыльской зоне произошло возгорание травяного настила на нескольких гектарах площади.
"По состоянию на 17:00 пожар 30 отселенных полуразрушенных зданий и травяного настила на площади 20 гектаров в зоне отчуждения вблизи пгт Полесское локализован", - говорится в сообщении ГСЧС 2 апреля.
По данной информации, на тушение выехали около сотни спасателей и более 20 единиц техники, в частности, самолет и вертолет.
В Чернобыльской зоне периодически происходят пожары, преимущественно из-за сухой травы, которая загорается. Летом 2018 были последние масштабные пожары. Тогда огонь охватил несколько гектаров леса.
Кроме того, ГСЧС ежедневно публикует данные о радиационном состоянии в Киеве и области. Последнее такое сообщение - "радиационная ситуация стабильная».
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