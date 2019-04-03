В центре Киева произошла перестрелка, есть погибший

3 апреля, 2019, 11:33

3 апреля в квартире на столичном Печерске в результате стрельбы погиб человек от огнестрельного ранения

Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции Киева.

В частности, в милицию обратилась женщина, которая сообщила, что в соседней квартире на улице Круглоуниверситетской слышны выстрелы. Полицейские выехали по указанному адресу.

Начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва рассказал, что инцидент возник между мужчинами из-за решения спорного жилищного вопроса.

Полицейские предварительно установили, что сестра одного из участников конфликта продала часть квартиру другому лицу. Трое мужчин, якобы на правах новых владельцев, пришли в дом и пытались туда попасть. Мужчина, который находился в помещении, попытался им помешать и выстрелил из ружья.

"В результате один из визитеров получил огнестрельное ранение в живот, был доставлен в больницу, где он вскоре скончался", - сказал Дуброва.

В порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины правоохранители задержали 57-летнего стрелка. Подозреваемый - киевлянин, который длительное время проживал за границей, но после получения в наследство квартиры вернулся в столицу.

С места происшествия криминалисты изъяли орудие совершения преступления - охотничье ружье.

"Сейчас мы изучаем записи с камер видеонаблюдения, опрашиваем свидетелей и очевидцев. Продолжаются мероприятия по установлению личности потерпевшего, а также других участников, причастных к событию", - сказал Дуброва.

Следственным отделом Печерского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.