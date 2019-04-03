В Британии расследуют видео, на котором солдаты расстреливают фото лидера лейбористов

3 апреля, 2019, 17:18

В Великобритании расследуют появление в сети видео, на котором британские солдаты стреляют по портрету руководителя оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина

Об этом сообщает Express.

На кадрах, которые сначала распространили в Snаpchat, а позже в Twitter, видно, как военные парашютного полка в Афганистане стреляют по фото Джереми Корбина. Как утверждается, солдаты стреляли не в боевыми патронами, а восковым веществом.

Официальный представитель британской армии сообщил, что такое поведение военных совершенно неприемлемо. "Было начато полное расследование инцидента", - отметил он.

British soldiers have been filmed using a picture of Jeremy Corbyn in target practice at an army base in Kabul.



The MoD says the incident was "totally unacceptable" and an investigation has been launched - more on this story here: https://t.co/xPlIb7jp78 pic.twitter.com/Hd8hG9W4Cs - Sky News (@SkyNews) 3 апреля 2019 г.

Лидер лейбористов Джереми Корбин, представитель ортодоксального левого крыла, является известным критиком британских военных кампаний за рубежом. Представитель Лейбористской партии заявил, что поведение солдат является "тревожным и недопустимым".