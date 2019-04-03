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В Британии расследуют видео, на котором солдаты расстреливают фото лидера лейбористов

В Великобритании расследуют появление в сети видео, на котором британские солдаты стреляют по портрету руководителя оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина

Об этом сообщает Express.

На кадрах, которые сначала распространили в Snаpchat, а позже в Twitter, видно, как военные парашютного полка в Афганистане стреляют по фото Джереми Корбина. Как утверждается, солдаты стреляли не в боевыми патронами, а восковым веществом.

Официальный представитель британской армии сообщил, что такое поведение военных совершенно неприемлемо. "Было начато полное расследование инцидента", - отметил он.

Лидер лейбористов Джереми Корбин, представитель ортодоксального левого крыла, является известным критиком британских военных кампаний за рубежом. Представитель Лейбористской партии заявил, что поведение солдат является "тревожным и недопустимым".

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