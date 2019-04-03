В Амстердаме открылся 5D-кинотеатр для просмотра порно

3 апреля, 2019, 16:37

В амстердамском квартале красных фонарей открылся 5D-кинотеатр для порно

Об этом сообщает Кnife.

В заведении всего один зал на 18 персон, но ощущения от него незабываемые: зрители чувствуют вибрацию, дуновение ветра и брызги воды.

"Мы работаем не только для туристов. Забавно, но в Амстердаме даже голландцы выстраиваются в очереди за необычными ощущениями. Приходите к нам вместе с женой, посмейтесь, попробуйте что-то новое", - рассказала основательница порнотеатра изданию Dutch Review .