Употребление алкоголя подростками замедляет рост их мозга, - ученые

3 апреля, 2019, 11:01

Исследователи из Национального исследовательского центра приматов штата Орегон (США) измерили рост мозга с помощью магнитно-резонансной томографии в 71 обезьяны вида Macaca mulatta, которые в ходе эксперимента потребляли этанол или алкогольные напитки

Чтобы исключить другие возможные факторы, исследователи следили за точным потреблением алкоголя, рационом питания животных, их распорядком дня и общим состоянием здоровья. Результаты опубликованы в журнале eNeuro.

Согласно полученным данным, интенсивное употребление алкоголя (эквивалент четырех кружек пива в день для людей) замедляло рост мозга примерно на 0,25 миллиметра в год на каждый грамм алкоголя, потребляемого на килограмм веса.

Нормальный рост мозга у макак-резусов подросткового возраста составляет один миллиметр за 1,87 года. Мозг подростка более чувствителен к алкоголю, чем мозг взрослого, потому что связи между клетками мозга еще не столь прочны и их легче нарушить.

Одна из частей мозга, на которую влияет алкоголь, это гиппокамп - область, которая отвечает за обучение и память. Известно, что алкоголь повреждает или даже разрушает клетки головного мозга в этой области, и именно этим объясняется то, что многие люди имеют нечеткие воспоминания или даже их полное отсутствие после употребления алкоголя.

Исследования человеческого мозга показали, что объем белого вещества, который важен для путей, соединяющих нейроны, расположенные на большом расстоянии друг от друга, и увеличивается в подростковом возрасте, пожалуй, отражая улучшенный связь между областями мозга. Однако исследователи пишут, что у макак, которые употребляли алкоголь, наблюдается замедленный рост белого вещества головного мозга.

Мозг - достаточно пластична структура, в контексте данного исследования означает, что он должен восстановиться хотя бы частично после того, как человек перестанет употреблять алкоголь. Однако не ясно, будет ли это актуально в долгосрочной перспективе для когнитивных способностей и умственных функций, когда мозг подростка завершит эту фазу роста. В будущем исследователи планируют изучить и этот вопрос.

"Это возрастной диапазон, когда мозг настраивается так, чтобы соответствовать взрослым задачей и обязанностям. Вопрос, на который мы намерены ответить в дальнейших экспериментах, в том, влияет алкоголь в этом возрастном диапазоне на способность человека к обучению в течение всей жизни" , - говорит ведущая автор исследования Татьяна Шнитке (Tatiana Shnitko).

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