Украинский проект "вечного" блокнота инвесторы оценили в $ 1 млн

3 апреля, 2019, 07:44

Украиский стартап Nuka в пределах привлечения инвестиций был оценен в $ 1 млн

Об этом сообщает НВ Бизнес.

Ук проект был оценен в $ 1 млн в пределах seed раунда привлечения инвестиций.

Основательница проекта Екатерина Михалко не назвала изданию точную сумму привлеченных средств, отметив лишь, что инвесторы получат на этом этапе около 6% в капитале проекта.

"Деньги будут вложены в маркетинговую программу по продвижению проекта на краудфандинговой платформе Kickstarter, - сказала она. - А также на разработку мобильного приложения, которое позволит хранить информацию из блокнота".

Отметим, проект Nuka занимается разработкой вечного карандаша и блокнота.

Блокнот сделан из синтетической бумаги и из пластмассы. Он водонепроницаем. Писать в блокноте можно обычной ручкой.

Вечный карандаш сделан из сплава пяти металлов. Писать и рисовать им можно как обычным карандашом, стирается все обычным ластиком.

Основатели проекта 17-летние Екатерина Михалко и Никита Владыкин, а также 20-летний Евгений Шило.