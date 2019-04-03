Украинский проект "вечного" блокнота инвесторы оценили в $ 1 млн
Об этом сообщает НВ Бизнес.
Ук проект был оценен в $ 1 млн в пределах seed раунда привлечения инвестиций.
Основательница проекта Екатерина Михалко не назвала изданию точную сумму привлеченных средств, отметив лишь, что инвесторы получат на этом этапе около 6% в капитале проекта.
"Деньги будут вложены в маркетинговую программу по продвижению проекта на краудфандинговой платформе Kickstarter, - сказала она. - А также на разработку мобильного приложения, которое позволит хранить информацию из блокнота".
Отметим, проект Nuka занимается разработкой вечного карандаша и блокнота.
Блокнот сделан из синтетической бумаги и из пластмассы. Он водонепроницаем. Писать в блокноте можно обычной ручкой.
Вечный карандаш сделан из сплава пяти металлов. Писать и рисовать им можно как обычным карандашом, стирается все обычным ластиком.
Основатели проекта 17-летние Екатерина Михалко и Никита Владыкин, а также 20-летний Евгений Шило.
- Напомним, стартап Stealtho из Днепра вывел на Kickstarter оригинальный органайзер для рабочего стола. Команда собрала $ 105 тыс., хотя им сначала требовалось лишь $ 20 тыс.
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