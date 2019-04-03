Украинский боксер претендует на бой с экс-чемпионом мира в двух категориях
3 апреля, 2019, 12:45
Украинец Иван Редкач является главным претендентом на поединок с экс-чемпионом мира по боксу в двух весовых категориях Девон Александером
Об этом сообщает BoxingScene .
Контракт на бой еще не подписан, но украинец является приоритетным противником для Александера. Бой американца запланирован на 25 мая и он уже начал подготовку к поединку под руководством Роя Джонса.
В общем 32-летний Девон Александер провел 33 поединка, одержал 27 побед, потерпел 5 поражений и один бой свел вничью.
На счету 32-летнего Редкача, который сейчас выступает в первом полусреднем весе (до 63,5 кг), 27 боев, 22 победы, 4 поражения и 1 ничья. Он был чемпионом мира легкой (до 61,2 кг) и полусреднем весе (до 66,7 кг).
- Напомним, 16 февраля украинский боксер Иван Редкач нокаутировал американца Тайрона Харриса в первом раунде.
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