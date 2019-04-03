Украинские ученые придумали, как предупредить о землетрясениях

3 апреля, 2019, 19:30

Работники научно-исследовательского института "Николаевская астрономическая обсерватория" предлагают использовать свои высокоточный маятниковые часы для предупреждения о землетрясениях

Об этом Укринформу сообщил директор НАО, доктор физико-математических наук Александр Шульга.

"В обсерватории сохранились высокоточные маятниковые часы, которые когда-то служили эталоном времени. Их точность - одна десятая миллисекунды. Они реагируют на различные виды колебаний земной поверхности на расстоянии до 10 тыс. км на восток и запад и хорошо подходят для регистрации землетрясений. Более того, они могут использоваться как их предвестники. Колебания маятника начинают меняться примерно за 10 секунд до наступления землетрясения ", - сказал Шульга.

Он также утверждает, что сейчас этого мало, чтобы принять какие-то кардинальные меры, но это, например, позволяет вовремя начать глушить атомный реактор. Чтобы усовершенствовать методику, пока ученые работают над этой темой.

"Надеюсь, вскоре мы завершим этот процесс сможем запроситть финансирование для дальнейших исследований и применения в конкретных сферах", - уверен Шульга.