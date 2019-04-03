Ученые связали чрезмерное увлечение смартфонами с ожирением
Об этом пишет Naked Science.
Авторы пишут, что ожирение среди молодежи стало проблемой современного поколения. В то же время совсем недавно наступила эпоха цифровых развлечений. Потребление информации, общение и игры сосредоточились на мобильных устройствах. Исследователи предположили, что эти два явления могут быть связаны. Чтобы проверить наличие связи с этим, они провели эксперимент, который проходил в два этапа.
На первом этапе они отобрали 132 добровольца, чей возраст варьировался от 18 до 23 лет. Все они заполняли анкету под названием Media Multitasking-Revised (MMT-R), которая показывает, как часто человек пользуется смартфонами и планшетами и делает ли это в ненадлежащих случаях - например, проверяет сообщение во время личной беседы или постоянно отвлекается на них на работе.
Вместе с тем исследователи замеряли индекс массы тела (ИМТ) участников и обнаружили связь: более высокие показатели MMT-R были у тех, кто имел увеличенный ИМТ по сравнению с другими. У них наблюдался повышенный процент жира в организме.
На втором этапе 72 добровольца, оставшиеся с первого, прошли сканирование магнитно-резонансным томографом (МРТ). При сканировании им показывали серию изображений, среди которых были и картинки с аппетитными, но жирными блюдами.
Авторы заметили определенные паттерны в активности мозга участников с высоким MMT-R, в частности дисбаланс в пользу деятельности, связанной с вознаграждением.
Благодаря GPS-координатами смартфонов этих людей ученые определили, сколько времени те проводили в разных точках питания: эти данные подтвердили связь между высоким риском ожирения и чрезмерным увлечением смартфонами.
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