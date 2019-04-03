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Трамп раскритиковал Германию за малые расходы на оборону в рамках НАТО


фото: dw
Президент США Дональд Трамп усилил свою критику по оборонных расходах Германии

По словам Трампа, Германия не выплачивает "справедливую долю" в пределах своих обязательств перед НАТО, сообщает DW .

"Я испытываю теплые чувства к Германии, но они не платят того, что должны платить", - заявил американский президент.

По последнему отчету Альянса, Германия потратила 2018 1,23% своего ВВП на оборону. В 2023 году страна планирует повысить уровень оборонных расходов 1,26% от своего ВВП.

США, в свою очередь, тратят на оборону 3,39% своего ВВП.

Вашингтон требует, чтобы оборонные расходы всех членов как можно скорее были повышены до менее двух процентов ВВП.

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