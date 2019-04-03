Трамп раскритиковал Германию за малые расходы на оборону в рамках НАТО
3 апреля, 2019, 10:19
Президент США Дональд Трамп усилил свою критику по оборонных расходах Германии
По словам Трампа, Германия не выплачивает "справедливую долю" в пределах своих обязательств перед НАТО, сообщает DW .
"Я испытываю теплые чувства к Германии, но они не платят того, что должны платить", - заявил американский президент.
По последнему отчету Альянса, Германия потратила 2018 1,23% своего ВВП на оборону. В 2023 году страна планирует повысить уровень оборонных расходов 1,26% от своего ВВП.
США, в свою очередь, тратят на оборону 3,39% своего ВВП.
Вашингтон требует, чтобы оборонные расходы всех членов как можно скорее были повышены до менее двух процентов ВВП.
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