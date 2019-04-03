//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Трамп перепутал место рождения своего отца

Президент США Дональд Трамп обмолвился в эфире телеканала CNN и заявил, что его отец родился в Германии

"Мой отец немец, он из Германии. Родился в прекрасном месте в Германии, поэтому я к ней испытываю добрые чувства", - заявил Трамп.

На самом деле отец президента родился в штате Нью-Йорк.

Ранее в США исследовали правильность слов президента Дональда Трампа, в среднем он делает 10 ложных заявлений ежедневно.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

2 апреля, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать