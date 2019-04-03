Трамп перепутал место рождения своего отца
3 апреля, 2019, 12:28
Президент США Дональд Трамп обмолвился в эфире телеканала CNN и заявил, что его отец родился в Германии
"Мой отец немец, он из Германии. Родился в прекрасном месте в Германии, поэтому я к ней испытываю добрые чувства", - заявил Трамп.
На самом деле отец президента родился в штате Нью-Йорк.
Ранее в США исследовали правильность слов президента Дональда Трампа, в среднем он делает 10 ложных заявлений ежедневно.
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