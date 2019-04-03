Трамп перепутал место рождения своего отца

"Мой отец немец, он из Германии. Родился в прекрасном месте в Германии, поэтому я к ней испытываю добрые чувства", - заявил Трамп.

На самом деле отец президента родился в штате Нью-Йорк.

Ранее в США исследовали правильность слов президента Дональда Трампа, в среднем он делает 10 ложных заявлений ежедневно.