Сыроид рассказала о 3 задачах законопроекта о полномочиях президента

3 апреля, 2019, 22:36

Парламентская фракция Объединение "Самопомич" подготовила законопроект, имеющий целью установить полномочия президента Украины по контролю исполнительной власти, кадровой политики и отчетности перед Верховной Радой

Об этом заявила в эфире Еспресо.TV народный депутат от "Самопомочи" и заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

"Мы подготовили законопроект, который имеет фактически 3 главных задачи: первая - установить исключительный способ осуществления президентом своих полномочий. То есть, если нет в Конституции назначения регуляторов, значит, нельзя назначать регуляторов. То есть, ограничить исключительно конституционными полномочиями", - сказала Сыроид.

Еще одна задача законопроекта - согласование президентом политики в исполнительной власти с премьер-министром и расширение полномочий главы правительства.

"Второе - уменьшить напряжение по линии "президент-премьер". Если президент осуществляет исполнительную власть, а за нее преимущественно несет ответственность премьер, значит, президент должен согласовывать свою исполнительную власть с премьером. Поэтому мы предлагаем, например, чтобы премьер-министр был по должности секретарем СНБО, чтобы СНБО не было альтернативным правительством, чтобы канцелярия президента была не альтернативным правительством, а вспомогательным органом, чтобы не было никаких ГУСов (Госуправление делами, - ред.)", - рассказала Сыроид.

Третья задача законопроекта - обязать президента отвечать на вопросы нардепов во время отчета в парламенте и обязать его согласовывать кадровые решения в отношении высших военных должностей с парламентским комитетом.

"И наконец, если президент осуществляет исполнительную власть, он должен отчитываться перед парламентом. Он не может прийти прочитать что-то с суфлера и уйти. Он должен иметь возможность ответить на вопрос так, как сегодня отвечает премьер. И так же очень важно, соответственно к стандартам НАТО, для того, чтобы получить парламентский контроль над безопасностью и обороной, мы предлагаем, чтобы парламентский комитет давал согласие на назначение высших военных должностных лиц и присвоение высших званий", - сказала сыроедов.

Отметим, в проекте закона "О президенте Украины", представленного парламентской фракцией Объединение "Самопомич", кроме полномочий президента также выписаны основания и процедура импичмента главы государства.