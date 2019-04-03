Стало известно, как умер российский актер Алексей Булдаков
Об этом сообщает Telegram канал Mash.
"Таксист так и остался его ждать в гостинице. Водитель забеспокоился, обратился к персоналу отеля", - говорится в сообщении.
Отмечается, что Булдакова нашли мертвым в его номере. По предварительным данным, у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.
Ранее в СМИ предполагали, что актер умер, потому у него оторвался тромб.
Напомним, что Алексей Булдаков наиболее известный ролью генерала Иволгина в комедиях Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" (1995), "Операция" С Новым годом! »(1996)," Особенности национальной рыбалки "(1997)," Особенности национальной охоты в зимний период "(2000) и Дмитрия Месхиева" Особенности национальной политики "(2003).
Всего за свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в кино и сериалах.
Кроме того, в 2014-м Булдаков был среди актеров, которые подписали письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина в отношении Украины.
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