3 апреля, 2019, 15:13

Актер, известный по главной роли в фильме "Особенности национальной охоты", Алексей Булдаков умер перед вылетом в Москву в отеле в Улан-Баторе, Монголия

Об этом сообщает Telegram канал Mash.

"Таксист так и остался его ждать в гостинице. Водитель забеспокоился, обратился к персоналу отеля", - говорится в сообщении.

Отмечается, что Булдакова нашли мертвым в его номере. По предварительным данным, у него была острая сердечная недостаточность на фоне ишемической болезни сердца.

Ранее в СМИ предполагали, что актер умер, потому у него оторвался тромб.

Напомним, что Алексей Булдаков наиболее известный ролью генерала Иволгина в комедиях Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" (1995), "Операция" С Новым годом! »(1996)," Особенности национальной рыбалки "(1997)," Особенности национальной охоты в зимний период "(2000) и Дмитрия Месхиева" Особенности национальной политики "(2003).

Всего за свою карьеру актер сыграл более 70 ролей в кино и сериалах.

Кроме того, в 2014-м Булдаков был среди актеров, которые подписали письмо в поддержку политики президента России Владимира Путина в отношении Украины.