США готовят санкции против российских банков за агрессию в Украине

3 апреля, 2019, 19:44

Двое американских сенаторов разработали законопроект о введении новых санкций против РФ из-за агрессии в Украине

Об инициативе сенаторов США от Республиканской и Демократической партий, Марка Рубио и Ван Холенце сообщает The New York Post, передает Укринформ .

"Документ, известный под названием "Закон о вмешательстве" является одним из последних усилий американских законодателей по усилению давления на Москву из-за того, что они считают целым рядом проявлений плохого поведения - от агрессии в Украине и участия в гражданской войне в Сирии до попыток воздействия на выборах в США", - отмечается в материале.

Сенаторы, инициировавшие законопроект, объявляли это предложение и в прошлом году. Впрочем, тогда документ, получивший двухпартийную поддержку, был заблокирован для вынесения на голосование лидерами Сената, которые имеют тесную связь с президентом Трампом.

В нынешнем проекте закона, в частности, отмечается, что директор национальной разведки США в течение 30 дней должен установить, вмешивалась ли Россия или любое другое иностранное правительство в федеральные выборы в США. Если да, закон требует среди прочего обязательное введение санкций в течение 10 дней. При этом указывается, что под ограничения могут попасть, в том числе, российские банки и энергетические компании. В предложенном перечне указываются, в частности, "Сбербанк России", ВТБ, "Газпромбанк", "Внешэкономбанк" и "Россельхозбанк".