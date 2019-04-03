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События в Азове показали, что Россия меняет тактику, - заместитель генсека НАТО

Захват украинских моряков в Азовском море стал первым свидетельством того, что Россия меняет тактику

Об этом заявила заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер во время дискуссии в Вашингтоне, сообщает ЕП.

"Во время событий в Керченском проливе мы впервые увидели военные силы российского флота в униформе, которые обстреливали украинцев. Раньше это всегда были гибридные действия, "зеленые человечки", которых никогда нельзя было идентифицировать. Теперь же это был переход от привычки скрытых гибридных действий", - сказала Гетемюллер.

Она подтвердила, что главы МИД стран Альянса на встрече в США рассмотрят пакет мер по усилению присутствия в Черном море, включая последующие визиты кораблей НАТО в украинские порты и проведения учений.

Она отметила, что НАТО всегда поддерживало европейские санкции, а усиление обороны Альянса и программа сдерживания напрямую связаны с событиями 2014 года в Украине, когда РФ аннексировала Крым и поддержала сепаратистов на Донбассе.

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