//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Самый быстрый спринтер мира Болт обогнал мототакси


фото: twitter
Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт стал победителем соревнования на скорость с мототакси

Об этом сам Болт сообщил в twitter.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт принял участие в показательном забеге в Лиме (Перу). На глазах сотен болельщиков обладатель мировых рекордов в беге на 100 м и 200 м опередил мототакси и продемонстрировал на финише свой фирменный жест - "молнию".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать