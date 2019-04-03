Самый быстрый спринтер мира Болт обогнал мототакси
3 апреля, 2019, 16:46
Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт стал победителем соревнования на скорость с мототакси
Об этом сам Болт сообщил в twitter.
Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт принял участие в показательном забеге в Лиме (Перу). На глазах сотен болельщиков обладатель мировых рекордов в беге на 100 м и 200 м опередил мототакси и продемонстрировал на финише свой фирменный жест - "молнию".
- В сентябре 2018 года знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт выиграл у астронавтов забег в невесомости .
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