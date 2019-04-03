Самый быстрый спринтер мира Болт обогнал мототакси

3 апреля, 2019, 16:46

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт стал победителем соревнования на скорость с мототакси

Об этом сам Болт сообщил в twitter.

Восьмикратный олимпийский чемпион Усэйн Болт принял участие в показательном забеге в Лиме (Перу). На глазах сотен болельщиков обладатель мировых рекордов в беге на 100 м и 200 м опередил мототакси и продемонстрировал на финише свой фирменный жест - "молнию".