С английской премьер-лиги вылетел клуб, потративший на трансферы 100 млн фунтов

3 апреля, 2019, 11:56

"Фулхэм" досрочно покинул топ-дивизион Англии, потратив в межсезонье 100 млн фунтов на трансферы

Об этом сообщает Xsport .

В матче 33-го тура чемпионата Англии "Фулхэм" проиграл "Уотфорд" (1: 4) и потерял шансы на спасение за 5 туров до конца первенства. Команда потерпела 13 поражений в 14 последних играх АПЛ.

По ходу сезона "Фулхэм" сменил трех тренеров. Начинал чемпионат Славиша Йоканович, которого сменил Клаудио Раньери. Уже в 2019 году итальянца сменил экс-полузащитник клуба Скотт Паркер.

"Фулхэм" потратил на трансферы 100 млн фунтов (116 млн евро).

Ранее потерял шансы остаться в английской премьер-лиге в следующем сезоне "Хаддерсфилд", который в 32-м туре АПЛ на выезде уступил "Кристал Пэлас" о счетом 0: 2.