С английской премьер-лиги вылетел клуб, потративший на трансферы 100 млн фунтов
3 апреля, 2019, 11:56
"Фулхэм" досрочно покинул топ-дивизион Англии, потратив в межсезонье 100 млн фунтов на трансферы
Об этом сообщает Xsport .
В матче 33-го тура чемпионата Англии "Фулхэм" проиграл "Уотфорд" (1: 4) и потерял шансы на спасение за 5 туров до конца первенства. Команда потерпела 13 поражений в 14 последних играх АПЛ.
По ходу сезона "Фулхэм" сменил трех тренеров. Начинал чемпионат Славиша Йоканович, которого сменил Клаудио Раньери. Уже в 2019 году итальянца сменил экс-полузащитник клуба Скотт Паркер.
"Фулхэм" потратил на трансферы 100 млн фунтов (116 млн евро).
Ранее потерял шансы остаться в английской премьер-лиге в следующем сезоне "Хаддерсфилд", который в 32-м туре АПЛ на выезде уступил "Кристал Пэлас" о счетом 0: 2.
- Английский "Манчестер Юнайтед" под руководством Уле-Гуннара Сульшера потерпел третье поражение в четырех матчах.
- Украинский футболист Александр Зинченко помог "Манчестер Сити" победить "Фулхэм" и получить седьмую подряд победу в чемпионате Англии.
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-