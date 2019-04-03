РФ открыла в Венесуэле учебный центр для пилотов вертолетов

3 апреля, 2019, 08:38

В Венесуэле Россия открыла центр для обучения местных пилотов на боевых вертолетах российского производства

Об этом сообщили в российской государственной корпорации "Ростех", передает Reuters .

Там заявили, что центр открыли еще в четверг, 27 марта. Его открыли тогда, когда Белый дом предупредил Москву и другие страны, поддерживающие Мадуро, о недопустимости отправки войск и военной техники в Венесуэлу после того, как два самолета российских ВВС с почти 100 военнослужащими приземлились в районе Каракаса.

В госкорпорации рассказали, что новый учебный центр создали с помощью российских специалистов. Он предназначен для обучения венесуэльских пилотов полетам на российских боевых вертолетах Ми-35М и российских военных транспортных вертолетах и открытый по контракту с венесуэльским государственным производителем оружия CAVIM.

Однако, где именно расположен центр, в "Ростех" не сообщили.