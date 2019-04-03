РФ открыла в Венесуэле учебный центр для пилотов вертолетов
Об этом сообщили в российской государственной корпорации "Ростех", передает Reuters .
Там заявили, что центр открыли еще в четверг, 27 марта. Его открыли тогда, когда Белый дом предупредил Москву и другие страны, поддерживающие Мадуро, о недопустимости отправки войск и военной техники в Венесуэлу после того, как два самолета российских ВВС с почти 100 военнослужащими приземлились в районе Каракаса.
В госкорпорации рассказали, что новый учебный центр создали с помощью российских специалистов. Он предназначен для обучения венесуэльских пилотов полетам на российских боевых вертолетах Ми-35М и российских военных транспортных вертолетах и открытый по контракту с венесуэльским государственным производителем оружия CAVIM.
Однако, где именно расположен центр, в "Ростех" не сообщили.
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- Официальная Москва назвала Мадуро "легитимным" президентом Венесуэлы.
- Европейский Союз , а также Франция, Швеция и Дания поддержали оппозицию и призвали к перевыборам.
- Ранее советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не потерпят вмешательства иностранных военных в Венесуэле.
- В МИД России заявили, что переброска российского военного контингента в Венесуэле полностью "законная". По их словам, основанием для пребывания в Венесуэле российских военных стало соглашение о военно-техническом сотрудничестве, подписанное еще в 2001 году.
- Позже стало известно, что среди опрокинутых в Венесуэлу 24 марта российских военных есть специалисты сил специального назначения, в частности по кибербезопасности.
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