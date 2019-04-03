"Весна берет свое": Наталья Диденко спрогнозировала постепенное потепление

3 апреля, 2019, 06:20

Температура воздуха будет постепенно повышаться. На выходных будет +10 ... + 12 градусов тепла

Об этом рассказала синоптик Еспресо.TV Наталья Диденко.

"Завтра, 3 апреля, будет солнечно. Возможен небольшой порывистый ветер, местами штормовой. Весна постепенно берет свое. Дневная погода в Украине составит +6 ... + 10 градусов тепла", - рассказала Диденко.

По словам синоптика, в Западной Украине будет солнечно и тепло, местами ветер: +9 ... + 12 градусов.

На севере стране +6 ... + 9 градусов. Ночью будут небольшие минусы.

На востоке Украины облачно, местами сильный мокрый снег. Температура будет относительно ниже: +3 ... + 5. Ночью небольшие минусы.

В центральной части - солнечно, но местами порывистый ветер: +7 ... + 11 градусов.

На Южной Украине тепло и солнечно, а также с порывистым ветром: +9 ... + 12 градусов.

В Киеве ясно и сухо. Максимальная температура воздуха +9 градусов. Ночью около 0 градусов.

"В дальнейшем температура постепенно будет повышаться. На выходных будет 10, местами 12 градусов", - добавила Диденко.

На ближайшие дни прогнозируется спокойная ситуация с магнитными бурями.