"Французская весна" 2019 объявила кинопрограмму

3 апреля, 2019, 11:49

В кинопрограмму шестнадцатого фестиваля "Французская весна" вошли новинки французского кинематографа на "Фестивале допремьерных показов", ретроспективная программа "Шарман Легран и музыка французского кино" и традиционные "Длинные ночи короткого метра"

"Фестиваль допремьерных показов" дает зрителям возможность первыми увидеть самые актуальные киноновинки. Показы в Киеве пройдут с 4 по 10 апреля. Программу открывает трагикомедия "Эдмон" о знаменитом французском драматурге Эдмоне Ростане и создании его знаменитой пьесы «Сирано де Бержерак».

Драма "Обещание на рассвете" - экранизация одноименного романа лауреата Гонкуровской премии Ромена Гари. Книга рассказывает о матери писателя, которая с его ранних лет верила в блестящее будущее сына и предсказывала ему карьеру дипломата. В главных ролях - Пьер Нине и Шарлотта Генсбур.

Новая работа Франсуа Озона, драма "С божьей воли", была впервые показана в конкурсной программе Берлинского кинофестиваля, где фильм был отмечен Гран-при жюри. Сюжет основан на реальных событиях и рассказывает о скандале с развращением малолетних в католической церкви. Главные герои фильма, пострадавших в детстве, объединяются, чтобы прервать многолетнее молчание.

Драма "Двойные жизни" - новая работа Оливье Ассайаса о парижской богеме. По сюжету, успешный парижский издатель (Гийом Кане) изо всех сил пытается приспособиться к цифровой революции. Он имеет серьезные сомнения по поводу новой рукописи одного из своих древних авторов, в то время как его жена (Жюльетт Бинош), известная театральная актриса, придерживается противоположного мнения.

Также на «Фестивале допремьерных показов» зрителей ждут лента "Клубничка" о становлении эротической фотографии в конце XIX века.

"Шарман Легран и музыка французского кино" - ретроспективная программа, состоящая из работ великого композитора Мишеля Леграна, который умер в январе этого года, и выдающихся музыкальных фильмов последних лет из Франции. На счету у Леграна, классика французской музыки, три премии "Оскар", пять "Грэмми" и "Золотой глобус". Украинским зрителям композитор известен в первую очередь по мелодиям из "Шербурских зонтиков". Кроме мюзикла, удостоенного в свое время "Золотой пальмовой ветви" Каннского кинофестиваля, в программе ретроспективы также покажут мюзикл "Девушки из Рошфора" с Катрин Денев и музыкальные драмы "Барбара" Матье Амальрика, "Эдем" Мии Хансен-Леве и "Джеронимо" Тони Гатлиф.

В Киеве "Шарман Легран и музыка французского кино" стартует 11 апреля - после окончания кинотеатральных показов программа будет доступна для демонстрации в киноклубах.

По традиции, в кинопрограмму "Французской весны" также вошла подборка "Длинные ночи короткого метра". Зрители смогут насладиться коллекцией лучших французских короткометражек в ночное время. Большинство фильмов "Ночей" были представлены на международных кинофестивалях в Каннах, Клермон-Ферране, Нью-Йорке и Торонто. В Киеве подборка будет показана в кинотеатре "Октябрь" 19 и 20 апреля.

Организаторы фестиваля: Посольство Франции в Украине , Французский институт и Сеть Альянс Франсез в Украине

Генеральный телепартнер: Еспресо