"Билеты - через штабы кандидатов, после игры - драка фанатов": украинцы шутят об идее Зеленского относительно дебатов на "Олимпийском"

3 апреля, 2019, 21:01

Предложение кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского провести дебаты перед вторым туром выборов на стадионе НСК "Олимпийский" вызвало бурную реакцию украинцев в соцсетях

В Facebook пользователи начали шутить и обсуждать предложенный формат дебатов.

"Предлагаю методичку для Петра Алексеевича на дебаты с Зеленским. Потому что следующими условиями, наверное, будет не только место, а сценарий: 1. Приветствие. 2. Разминка. 3. Домашнее задание. П. С. Петр Алексеевич должен настаивать еще и на музыкальном конкурсе, чтобы попытаться отбиться Вакарчуком ", - написала пользовательница Mariana Pietsukh.

"Кстати, перед основным рейтинговым теледебатным боем я бы предложил разогрев: Кошевой против Барны! Let'sget ready to ruuuuuuumbbbble! Хватание соперника за пах и шутки ниже пояса - разрешаются! В зале продаем самогон, голубцы, компот", - написал Yevheniy Kuzmenko.

"Дебаты - на стадионе. Билеты - через штабы двух кандидатов. После игры - драка фанатов. На разогреве - рэп-батл Баста vs Эминем. Кандидаты выступают в костюмах Давида и Голиафа. Платная трансляция на HBO, Netflix и Pornhub. В последнем раунде - битва тортами известного бренда. Призовой фонд - страна на 5 лет", - написал нардеп Игорь Попов.

"Жизнь - не дешевое шоу, дебаты - не соревнование между белым и рыжим клоуном, а попытка объяснить обществу собственные планы. Общественное вещание пригласило обоих кандидатов. Можно согласиться и прийти, а можно каждому из них дальше цирк устраивать. Пока один паясничает, другой молчит ", - написал народный депутат, председатель парламентского Комитета по вопросам культуры и духовности Николай Княжицкий.

"А теперь - конкурс капитанов на НСК "Олимпийском", - пошутил журналист Сергей Руденко.