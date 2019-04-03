Прощай, Google+: соцсеть от поискового гиганта больше не доступна

3 апреля, 2019, 13:14

Google+ больше не доступна для персональных аккаунтов, компания оставила сервис только для корпоративных клиентов

Об этом говорится в блоге Google.

Со 2 апреля сервис Google+ больше не доступен для персональных аккаунтов - теперь сервис работает только для корпоративных клиентов. Компания ускорила закрытия сервиса после обнаружения утечек персональных данных.

"В декабре 2018 года мы объявили о планах закрыть Google+ для обычных пользователей в апреле 2019 года. После закрытия Google+ другие наши сервисы, такие как Gmail, Google Фото Диск и YouTube, останутся доступны. Аккаунт, который вы используете для входа в эти сервисы , также будет работать ", - говорится в сообщении компании.

8 октября 2018 Google объявила, что к концу 2019 закроет социальную сеть Google+ для обычных пользователей и оставит только для корпоративных клиентов. В декабре компания заявила, что закроет сервис раньше, чем планировала - из-за утечки, который затронул около 52,5 млн пользователей.

Ошибка содержалась в обновленном ПО, которое предоставили для скачивания в ноябре 2018 года. При этом программисты смогли устранить неполадку через неделю. Но сторонние приложения могли пригласить имена и возраст пользователей, род деятельности, адреса электронной почты.

При этом приложения не получали финансовых данных, номера паспортов, пароли и другую информацию, которую злоумышленники могли бы использовать в корыстных целях. Запрос мог быть сделан даже в том случае, если пользователь скрыл свой профиль из публичного доступа.

В то же время в Google заявили , что не нашли доказательств того, что чьи-то личные данные были использованы третьими лицами.