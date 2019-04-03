//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Правительство выделило 1 млн на Интернет и компьютеры в школах


фото: shkvarki.org
700 млн грн направят на обеспечение доступа к Интернету, а еще 300 млн грн - на закупку компьютеров

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Украины.

"Сегодня, в 21-м веке, у нас есть школы, которые вообще не имеют доступа к Интернету. Например, на Закарпатье 12,1% таких школ, а в Житомирской области - 19,3%. У нас в половине украинских школ скорость Интернет-подключение составляет менее 10Мбит / с. Это означает, что там невозможно использовать интернет для работы с любым образовательным контентом. ", - рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Отмечается, что закупка компьютеров будет осуществляться на основе софинансирования, то есть местные органы самоуправления должны будут уплатить определенную долю от стоимости оборудования.

Соотношение будет следующим:

  • для городов областного значения - не более 70% средств оплачивается за счет субвенции, а не менее 30% - за счет местных бюджетов;
  • для районов и в ОТГ - не более 90% субвенции и не менее 10% средств местных бюджетов;
  • для сел (поселков), имеющих статус горных населенных пунктов, и на линии соприкосновения - не более 95% субвенции и не менее 5% средств местных бюджетов.

Приобретение услуг по доступу в Интернет для школ осуществляется без софинансирования из местных бюджетов. Однако уплата абонентской платы за Интернет осуществляется за счет средств местных бюджетов

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

3 апреля, 2019 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать