Правительство выделило 1 млн на Интернет и компьютеры в школах

3 апреля, 2019, 14:02

700 млн грн направят на обеспечение доступа к Интернету, а еще 300 млн грн - на закупку компьютеров

Соответствующее решение было принято на заседании правительства, сообщает пресс-служба министерства образования и науки Украины.

"Сегодня, в 21-м веке, у нас есть школы, которые вообще не имеют доступа к Интернету. Например, на Закарпатье 12,1% таких школ, а в Житомирской области - 19,3%. У нас в половине украинских школ скорость Интернет-подключение составляет менее 10Мбит / с. Это означает, что там невозможно использовать интернет для работы с любым образовательным контентом. ", - рассказала министр образования и науки Лилия Гриневич.

Отмечается, что закупка компьютеров будет осуществляться на основе софинансирования, то есть местные органы самоуправления должны будут уплатить определенную долю от стоимости оборудования.

Соотношение будет следующим:

для городов областного значения - не более 70% средств оплачивается за счет субвенции, а не менее 30% - за счет местных бюджетов;

для районов и в ОТГ - не более 90% субвенции и не менее 10% средств местных бюджетов;

для сел (поселков), имеющих статус горных населенных пунктов, и на линии соприкосновения - не более 95% субвенции и не менее 5% средств местных бюджетов.

Приобретение услуг по доступу в Интернет для школ осуществляется без софинансирования из местных бюджетов. Однако уплата абонентской платы за Интернет осуществляется за счет средств местных бюджетов