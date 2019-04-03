Посетителям парка на Аляске начали раздавать портативные туалеты: люди оставляют там слишком много фекалий
Как пишет ScienceAlert , администрация парка считает, что такие меры позволят справиться с загрязнением территории. Глобальное повышение температуры привело к таянию льда на территории парка, обнажив более 60 метрических тонн экскрементов прошлых посетителей,
В национальном парке Денали находится ледник Кахилтна, который из-за повышения глобальной температуры постепенно тает. В результате этого процесса на поверхности ледника уже "обнажились" около 66 метрических тонн отходов, большую часть из которых составляют отходы посетителей парка.
Таяние отходов приводит к тому, что в них появляются бактерии и микроорганизмы, которые постепенно попадают в Беринговом море у побережья Аляски.
С начала 2019 шесть из девяти компаний, которые занимаются организацией отдыха в национальном парке, выдают туристам многократные туалеты, рассчитанные на пять-семь использований. Заполненный контейнер весит около 7 кг - его вынуждены носить с собой все посетители парка и даже альпинисты, которые поднимаются на гору Денали.
- Ученые из Университета Монаша подсчитали, что к 2080 году уровень смертности от жары в тропических и субтропических регионах вырастет в пять раз .
- Исследование, проведенное на основании 25 лет спутниковой съемки, установило, что уровень мирового океана поднимается не в стабильные 3 мм в год, как это предполагалось ранее.
- Таяние крупнейших ледников за климатических изменений может катастрофически подействовать на береговую линию и прибрежные города. Специалисты Принстонского и Колумбийского университетов (США) предложили геоинженерные решение этой проблемы - просто построить стену вокруг тающих глыб. Но одобрят такой проект, остается непонятным
Читайте также
-
1 апреля, 2019 Виталий Портников: Борьба только начинается
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-
-
Читайте также
-
31 марта, 2019 15 лет украинской Википедии чем гордиться и за что стыдно
-
-