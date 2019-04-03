Посетителям парка на Аляске начали раздавать портативные туалеты: люди оставляют там слишком много фекалий

3 апреля, 2019, 11:52

Сотрудники национального парка Денали на Аляске начали вручать посетителям портативные туалеты, рассчитанные на пять-семь использований

Как пишет ScienceAlert , администрация парка считает, что такие меры позволят справиться с загрязнением территории. Глобальное повышение температуры привело к таянию льда на территории парка, обнажив более 60 метрических тонн экскрементов прошлых посетителей,

В национальном парке Денали находится ледник Кахилтна, который из-за повышения глобальной температуры постепенно тает. В результате этого процесса на поверхности ледника уже "обнажились" около 66 метрических тонн отходов, большую часть из которых составляют отходы посетителей парка.

Таяние отходов приводит к тому, что в них появляются бактерии и микроорганизмы, которые постепенно попадают в Беринговом море у побережья Аляски.

С начала 2019 шесть из девяти компаний, которые занимаются организацией отдыха в национальном парке, выдают туристам многократные туалеты, рассчитанные на пять-семь использований. Заполненный контейнер весит около 7 кг - его вынуждены носить с собой все посетители парка и даже альпинисты, которые поднимаются на гору Денали.