Порошенко подписал указ о праздновании Дня победы

3 апреля, 2019, 17:48

Об этом сообщает сай президента.

Согласно указу №99/2019, 8 9 мая и 28 октября в Украине, а именно в Киеве, областных центрах, других населенных пунктах должны состояться мемориальные, торжественные, культурно-художественные, научно-просветительские, военно-патриотические и другие тематические мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, аккредитованного в Украине дипломатического корпуса, духовенства и организаций гражданского общества.