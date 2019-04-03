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Порошенко подписал указ о праздновании Дня победы


фото: delo.ua
Президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения, Дня Победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины"

Об этом сообщает сай президента.

Согласно указу №99/2019, 8 9 мая и 28 октября в Украине, а именно в Киеве, областных центрах, других населенных пунктах должны состояться мемориальные, торжественные, культурно-художественные, научно-просветительские, военно-патриотические и другие тематические мероприятия с участием представителей органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, аккредитованного в Украине дипломатического корпуса, духовенства и организаций гражданского общества.

 

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