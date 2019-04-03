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Политика Зеленского не знаю, Порошенко не поддерживаю кандидат Смешко о втором туре


фото: visti.pro
Экс-кандидат в президенты Игорь Смешко рассказал, что не знает такого политика Владимира Зеленского и не поддерживает политику действующего президента Петра Порошенко

Соответствующий сообщение Игорь Смешко сделал в Facebook.

"Действующую политическую власть в лице Петра Порошенко мы не поддерживали и не собираемся поддерживать и во втором туре выборов президента. Считаем, что Петр Порошенко, который не оправдал надежды миллионов украинцев и опозорил идеалы Майдана, должен уйти в историю. К сожалению, не героем" , - написал Смешко.

Он добавил, что не знает государственника и специалиста в системных государственных органах управления Владимира Зеленского, знает только талантливого актера Зеленского.

Смешко добавил, что пойдет на парламентские выборы.

"Почти один миллион двести тысяч избирателей (более 6% общего числа голосов), которые проголосовали за нашу программу - это реальная основа для первой политической партии, основанной на идеологии консервативной демократии, непременно войдет в Верховную Раду на следующих парламентских выборах. Она, через выборы в местные органы власти, станет основой для завершения процесса настоящей децентрализации и передачи реальных конституционных властных полномочий местным территориальным общинам ".

Напомним, что, по предварительной информации от ЦИК, Игорь Смешко занял в президентских выборах 6 место.

 

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