Полиция арестовала мужчину, который через окно залез в духовный центр, чтобы переночевать

3 апреля, 2019, 11:44

49-летний житель Зборовского района сначала обворовал школьную столовую, а затем через окно проник в помещение Зарваницкого духовного центра, чтобы переночевать там

Об этом сообщает пресс-служба полиции Тернопольской области.

В полицию обратились семинаристы духовного центра, которые нашли нарушителя и поврежденные ним окно.

49-летний житель Зборовского района пояснил, что в Зарваницу приехал помолиться. Однако, не нашел себе места на ночлег, решил залезть через окно в один из помещений духовного центра и там остаться. При себе мужчина имел большой мешок, упакованный различными продуктами. Которые, как выяснили правоохранители, он похитил из школьной столовой одного из соседних с Зарваницей сел.



К пищеблока учебного заведения злоумышленник проник накануне ночью через окно. Там приготовил себе ужин и заночевал. Утром упаковал продукты в мешок и пошел дальше в Зарванице.



Правоохранители задержали злоумышленника согласно статье 208 УПК. В отношении него начато уголовное производство по ч. 3 ст. 185 УК (кража) и ч. 1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища).

Подозреваемый уже неоднократно отбывал наказание в местах лишения свободы за имущественные преступления. Сейчас находится на испытательном сроке за совершение кражи.

Зарваницкий духовный центр - всемирный марийский паломнических центр, одна из крупнейших подольских святынь Украинской греко-католической церкви.