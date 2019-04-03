Польский священник извинился за сожжение книг о Гарри Поттере и "магических" предметов

3 апреля, 2019, 16:52

Польский священник извинился за сжигание "магических" книг, среди которых были книги из серии о Гарри Поттере, а также известной саги о вампирах "Сумерки"

Об этом сообщает Европейская правда .

Евангельская группа "Fundacja SMS Z NIEBA" опубликовала соответствующее заявление на своей странице в Facebook .

Католические священники в городе Кошалин 31 марта сожгли предметы и книги, которые, по их словам, "связанные с оккультизмом и магией".

Они сказали, что сожгли их в соответствии с библейскими призывами против практикования идолопоклонства. Фото сожжения было выложено на странице группы в Facebook и быстро стало вирусным, вызвав волну критики по всему миру.

"Факт сжигания книг и других предметов был неудачным. Тем не менее, он не был неуважительным по отношению к какой-либо социальной группе или религии, а также не был нацелен на книги как таковые или культуру. Если кто-то воспринял мои действия таким образом, я хотел бы извиниться перед ним", - написал священник Рафал Яросевич.

Со страницы группы была также удален пост с сожжением книг.