Польский священник извинился за сожжение книг о Гарри Поттере и "магических" предметов
Об этом сообщает Европейская правда .
Евангельская группа "Fundacja SMS Z NIEBA" опубликовала соответствующее заявление на своей странице в Facebook .
Католические священники в городе Кошалин 31 марта сожгли предметы и книги, которые, по их словам, "связанные с оккультизмом и магией".
Они сказали, что сожгли их в соответствии с библейскими призывами против практикования идолопоклонства. Фото сожжения было выложено на странице группы в Facebook и быстро стало вирусным, вызвав волну критики по всему миру.
"Факт сжигания книг и других предметов был неудачным. Тем не менее, он не был неуважительным по отношению к какой-либо социальной группе или религии, а также не был нацелен на книги как таковые или культуру. Если кто-то воспринял мои действия таким образом, я хотел бы извиниться перед ним", - написал священник Рафал Яросевич.
Со страницы группы была также удален пост с сожжением книг.
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