Почему вырос дефицит бюджета в первом квартале. Объяснение Минфина

3 апреля, 2019, 14:45

В первом квартале 2019 года доходы госбюджета составили 95,3% от запланированных

Дефицит государственного бюджета Украины в первом квартале 2019 составил 25,3 млрд грн при утвержденном годовом показателе в 90,0 млрд грн. Такие предварительные данные Госказначейства сообщило Министерство финансов 3 апреля, передает НВ со ссылкой на Интерфакс-Украина .

"Дефицит был профинансирован за счет государственных заимствований. Поступления от приватизации составили 184,0 млн грн (3,0% от росписи)", - отметили в министерстве.

За счет ОВГЗ госбюджет был профинансирован на 87,3 млрд грн (57,3 млрд грн, $ 1 млрд и 38,7млн евро), на 529 200 000 евро был привлечен кредит под гарантию Всемирного банка и на $ 350 млн дорозмищени еврооблигации с погашением в 2028 году.

Минфин отмечает, что в первом квартале 2019 доходы госбюджета выросли на 8,7% к аналогичному период 2018 - до 210 500 000 000 грн, составив 95,3% от росписи, в том числе доходы общего фонда - 178 200 000 000 грн, или 91,8% от росписи.

Среди причин недовыполнения плана ведомство назвало сокращение производства табака, освобождение с января 2019 годы от НДС импорта солнечных батарей, снижение импорта природного газа Нафтогазом Украины, укрепление гривны, а также переплату на начало февраля по рентной плате за природный газ в сумме 0600000000 грн .

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